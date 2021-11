SPECTACLE « ZAP L’EXTRATERRESTRE À LA RECHERCHE DU BONHEUR » Salle des fêtes 44740 Batz sur mer, 22 décembre 2021, Batz sur mer.

SPECTACLE « ZAP L’EXTRATERRESTRE À LA RECHERCHE DU BONHEUR »

Salle des fêtes 44740 Batz sur mer, le mercredi 22 décembre à 15:30

**Mercredi 22 décembre à 15h30 Salle des Fêtes À partir de 4 ans Durée : 50 minutes Gratuit, sans réservation** Par le Théâtre du Cyclope en collaboration avec la Cie Filtandem Zap l’extraterrestre se sent seule et s’ennuie sur sa planète Catodik. La compagnie des robots, écrans, jeux vidéo et télévisions ne la comblent plus. Elle entreprend alors d’aller sur Terre, à la recherche de quelque chose de spécial qui rend la vie plus facile : LE BONHEUR. Elle y croise le chemin de Madame Chose, une femme pétillante et généreuse plongée dans les préparatifs de Noël, et Monsieur Scrounch, un être avare et grognon qui va la dépouiller de sa télécommande magique… Les péripéties et gags s’enchainent avec facétie. Zap aura besoin de la participation des jeunes spectateurs pour se sortir du piège tendu par monsieur Scrounch. Ce sont aussi ces nouveaux amis spectateurs qui l’aideront à trouver le bonheur. Une aventure tendre et malicieuse, de trois êtres en quête d’amour. **Renseignements** : Office de tourisme – 25 rue de la Plage 02.40.23.92.36 / office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

