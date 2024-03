Spectacle Yass dans « Presque imparfait » Quai Thannaron Bourg-lès-Valence, vendredi 5 avril 2024.

Spectacle Yass dans « Presque imparfait » Quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Dans une société de plus en plus superficielle, Yass rit de ses excès, et ironise sur les incohérences de notre époque. Avec beaucoup d’autodérision, et une pointe de consternation.

16.5 16.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-06

Quai Thannaron L’appart café Café Théâtre

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes thierry.roudil@sfr.fr

