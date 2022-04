Spectacle : Yacapa Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-04-29 – 2022-04-30

Pontarlier Doubs 6 6 EUR Proposé par la compagnie Yacapa Théâtre.

En ouvertue du spectacle : “C’est la rentrée”, pièce de l’atelier des Marmottes.

“Le berger aimait trop les framboises” : un week-end à la montagne pour Framboise, ça devrait être sympa. Mais “débarquer” à la campagne ne s’improvise pas si on arrive de la ville.

r.vivot@yacapa-theatre.fr +33 3 39 33 00 40 http://yacapa-theatre.fr/

