Spectacle “Y être … ou ne pas y être” Bretteville-du-Grand-Caux, 12 mars 2022, Bretteville-du-Grand-Caux.

Spectacle “Y être … ou ne pas y être” Bretteville-du-Grand-Caux

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 23:00:00

Bretteville-du-Grand-Caux Seine-Maritime Bretteville-du-Grand-Caux

L’association Fêtes et Sports de Bretteville-du-Grand-Caux présente :

“Y être ou ne pas y être”

pièce écrite et mise en scène par Patricia SCHWARTZ

avec Antoine GAUSSIN, Julie TASSEL et Christian CHARBONNIER

le 12 mars 2022 à 20h30 à la salle Aquarelle de Bretteville-du-Grand-Caux

Entrée : 7 euros / Réservation au 02 35 55 51 71

L’association Fêtes et Sports de Bretteville-du-Grand-Caux présente :

“Y être ou ne pas y être”

pièce écrite et mise en scène par Patricia SCHWARTZ

avec Antoine GAUSSIN, Julie TASSEL et Christian CHARBONNIER

le 12 mars 2022 à 20h30 à la salle…

+33 2 35 55 51 71 https://fetes-et-sports.fr/

L’association Fêtes et Sports de Bretteville-du-Grand-Caux présente :

“Y être ou ne pas y être”

pièce écrite et mise en scène par Patricia SCHWARTZ

avec Antoine GAUSSIN, Julie TASSEL et Christian CHARBONNIER

le 12 mars 2022 à 20h30 à la salle Aquarelle de Bretteville-du-Grand-Caux

Entrée : 7 euros / Réservation au 02 35 55 51 71

Bretteville-du-Grand-Caux

dernière mise à jour : 2022-02-28 par Communauté de communes Campagne de Caux