Site archéologique de Grand, le mercredi 13 juillet à 21:30

Sous une imposante grue, six personnages font face au vertige de demain en s’interrogeant sur leurs rêves et ambitions d’hier. “Wonder Petrol est un spectacle d’anticipation de rue, une fable circassienne, dansée et musicale, pour se confronter avec poésie et dérision à une réalité toute proche, celle de la fin proche de l’ère pétrolière.” * Ouverture des portes à 20h30

Réservation au 03 29 06 77 37 Tarifs : 7€ / Tarif réduit 5€ / Gratuit – de 18 ans

Site archéologique de Grand 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Grand Vosges



