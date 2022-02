SPECTACLE ‘WONDER PETROL’ Montiers-sur-Saulx, 24 juin 2022, Montiers-sur-Saulx.

Fable d’anticipation du Cirque Rouages

Wonder Petrol est une fable circassienne, dansée et musicale, pour se confronter avec poésie et dérision à une réalité toute proche, celle de la fin proche de l’ère pétrolière. Sous une imposante grue, les six personnages vont faire face au vertige de demain en s’interrogeant sur leurs rêves et ambitions d’hier.

Bar, restauration, exposition “Lumières sur la lune” et ludothèque ouverts à partir de 15h

Proposé par la Cie Azimuts/le CCOUAC et Ecurey Pôles d’avenir avec le soutien du PALC

azimuts@cieazimuts.com +33 3 29 78 66 60 https://ecureypolesdavenir.com/agenda/

