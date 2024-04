Spectacle Women weave the land – Compagnie la Migration Complexe sportif de la Ramée Tournefeuille, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle Women weave the land – Compagnie la Migration Quatre acrobates et une musicienne, une structure circulaire en pleine nature raconteront l’histoire d’une communauté de femmes, unie avec la forêt, les éléments et le mouvement. Vendredi 19 avril, 19h30 Complexe sportif de la Ramée Gratuit en accès libre

2024-04-19T19:30:00+02:00 – 2024-04-19T20:40:00+02:00

Fin : 2024-04-19T19:30:00+02:00 – 2024-04-19T20:40:00+02:00

Quatre acrobates et une musicienne, une structure circulaire en pleine nature

Elles vont y raconter l’histoire d’une communauté de femmes, unie avec la forêt, les éléments et le mouvement. Avec bienveillance, elles viendront interroger le regard féminin, la sororité et l’éco-féminisme, en « tissant la terre » à l’aide d’écheveaux de lin qui tantôt les soutiennent, tantôt les font basculer.

Circé, Pénélope, Calypso, Penthésilée & Méduse.

Cette coexistence, c’est un récit inédit dans lequel elles deviennent à la fois Circé, Pénélope, Calypso, Penthésilée & Méduse.

Comment être au monde, être « dehors », à la fois observateur et observatrice et

constructeur et construtrice du paysage ?

Entre cirque, danse et arts plastiques

la création de Marion Even est un hommage vibrant à la nature comme partenaire de jeu.

Informations pratiques

Rendez-vous : parking du complexe sportif de la Ramée

en extérieur

à partir de 5 ans

