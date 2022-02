Spectacle « Winter is coming » Redon, 10 mars 2022, Redon.

Spectacle « Winter is coming » Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10 22:40:00 Théâtre Le Canal Place du Parlement

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Trois étudiants, pris dans les filets des injonctions universitaires et familiales, partagent leurs bières, leurs chips et leurs doutes. « Winter is coming » : la devise de Game of Thrones devient leur cri de ralliement. Quelques hivers plus tard, parvenus à l’âge adulte, qu’ont-ils gardé de leurs rêves et de leur effronterie ? Une tragédie trouble et fulgurante qui dépeint avec une grande justesse les espoirs et les désillusions d’une génération.

En partenariat avec Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique

billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/

