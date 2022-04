Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas, 14 mai 2022 18:00, Laval. Nuit des musées Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas Samedi 14 mai, 18h00

Championnat de France de Water-Polo.

Début de soirée sportive, la piscine vous invite à venir encourager les poloïstes féminines dans le cadre du championnat de France des moins de 17 ans. SPECTACLE – WATER-POLO

18h à 20h

Championnat de France

Bassin intérieur Piscine Saint-Nicolas https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/sport-et-loisirs/les-piscines-de-lagglo/la-piscine-saint-nicolas Saturday 14 May, 18:00

Piscine Saint-Nicolas Comienzo de la noche deportiva, la piscina le invita a venir a animar a las mujeres poloistas en el marco del campeonato de Francia de los menores de 17 años.

ESPECTÁCULO – WATERPOLO 18h a 20h Campeonato de Francia Cuenca interior Sábado 14 mayo, 18:00 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL 53000 Laval Pays de la Loire

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Laval, Mayenne, Nuit des musées Autres Lieu Piscine Saint-Nicolas Adresse 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Ville Laval

Piscine Saint-Nicolas Laval https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas 2022-05-14 was last modified: by Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas Piscine Saint-Nicolas 14 mai 2022 18:00 Laval Mayenne nuit musées nuit musées

Laval