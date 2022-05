Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas, 14 mai 2022, Laval. Spectacle – Water-Polo

Piscine Saint-Nicolas, le samedi 14 mai à 18:00

Début de soirée sportive, la piscine vous invite à venir encourager les poloïstes féminines dans le cadre du championnat de France des moins de 17 ans. SPECTACLE – WATER-POLO 18h à 20h Championnat de France Bassin intérieur Championnat de France de Water-Polo. Piscine Saint-Nicolas 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Laval Murat-Mortier Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Piscine Saint-Nicolas Adresse 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Ville Laval lieuville Piscine Saint-Nicolas Laval Departement Mayenne

Piscine Saint-Nicolas Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas 2022-05-14 was last modified: by Spectacle – Water-Polo Piscine Saint-Nicolas Piscine Saint-Nicolas 14 mai 2022 Laval Piscine Saint-Nicolas Laval

Laval Mayenne