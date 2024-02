Spectacle Wasla Médiathèque l’Atelier Plouescat, samedi 30 mars 2024.

Spectacle Wasla Médiathèque l’Atelier Plouescat Finistère

Wasla est un spectacle, performance où la musique, la calligraphie, la peinture et la poésie se côtoient.

Wasla est mot vaste de sens qui veut dire contact, relation, partition musicale, point de rencontre… .

Mais avant tout Wasla est un spectacle entre 2 arts. Il est le point de rencontre entre la musique de Gaël Abaléo et la calligraphie de Mohammed Idali. Il compose un univers à part entière. Wasla est une création qui souhaite relier les deux rives de la Méditerranée, de la Bretagne en France jusqu’au Maroc du Maghreb. Plusieurs langues sont conviées lors du spectacle français, arabe, berbère, anglais et breton.

Tout Public, réservation conseillée .

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin

Plouescat 29430 Finistère Bretagne latelier.mediatheque@plouescat.fr

