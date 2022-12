SPECTACLE – WARUM MEINE LIEBE GRAVIITY – DIMENSION BONUS (SALUT C’EST COOL) – BILLX – HYSTA Nancy Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SPECTACLE – WARUM MEINE LIEBE GRAVIITY – DIMENSION BONUS (SALUT C’EST COOL) – BILLX – HYSTA Nancy, 21 janvier 2023, Nancy Nancy. SPECTACLE – WARUM MEINE LIEBE GRAVIITY – DIMENSION BONUS (SALUT C’EST COOL) – BILLX – HYSTA 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-01-21 23:00:00 23:00:00 – 2023-01-21 Nancy

Meurthe-et-Moselle Nancy EUR La tournée WARUM MEINE LIEBE débarque dans toute la France, et c’est à Nancy le 21 Janvier 2023, qu’elle posera du gros son, pour toujours plus de HARDCORE ! Le programme est fat avec BILLX, HYSTA, SALUT C’EST COOL présente DIMENSION BONUS et GRAViiTY. Vous savez tout, on sait pas vous mais nous on se dit qu’on met déjà toutes les chances de notre côté pour commencer l’année du bon pied ! info@lautrecanalnancy.fr +33 3 83 38 44 88 https://lautrecanalnancy.fr/ Nancy

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse 45 Boulevard d'Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Nancy Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy-nancy/

SPECTACLE – WARUM MEINE LIEBE GRAVIITY – DIMENSION BONUS (SALUT C’EST COOL) – BILLX – HYSTA Nancy 2023-01-21 was last modified: by SPECTACLE – WARUM MEINE LIEBE GRAVIITY – DIMENSION BONUS (SALUT C’EST COOL) – BILLX – HYSTA Nancy Nancy 21 janvier 2023 45 Boulevard d'Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle