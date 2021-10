Spectacle Wally déstructuré Lalanne-Trie, 16 janvier 2022, Lalanne-Trie.

12 EUR Dans le cadre de LE PARVIS EN ITINÉRANCE (Le Parvis scène Nationale de Tarbes – Pyrénées).

Terrien authentique, prince de la gouaille sudiste – il est aveyronnais – et de l’entrain interactif, Wally est un chaud parleur et un chanteur poly-instrumentiste décoiffant, une perle rare dans le monde de la musique et de l’humour. Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo ou dans le domaine des arts plastiques, Wally pratique l’art du bref ! Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une espèce de « trois en un » avec des chansons courtes – sortes de haïkus absurdes –, des vidéos courtes, des performances plastiques courtes.

Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous attend ! Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag de surface, où la belle idiotie s’acoquine avec la plus grande finesse d’esprit, Wally assumant pleinement ces entrechats stylistiques.

Verve caustique, art brut, tantôt groovy, tantôt swing, mélange de stand-up, récital chansonnier, bricolage, l’artiste joue avec tout et embarque son public à toute allure dans des champs les plus divers les uns que les autres, accumulant facéties langagières, comique de situation et jeux de mots. Un régal.

