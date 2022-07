Spectacle – WALDpost : Lettres de l’écureuil à la fourmi Ploufragan, 13 juillet 2022, Ploufragan.

Spectacle – WALDpost : Lettres de l’écureuil à la fourmi

Esplanade Nelson Mendela Ploufragan Côtes d’Armor Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

2022-07-13 14:00:00 – 2022-07-13 15:00:00

Ploufragan

Côtes d’Armor

Ploufragan

Un facteur bucolique-comique à vélo distribue les lettres que s’écrivent l’ours, l’éléphant, l’escargot, etc. Une plongée dans l’humour, la poésie, le questionnement philosophique et le tourbillon des émotions.

Un spectacle qui donne furieusement envie de lire et d’écrire, prolongé par un atelier d’écriture épistolaire.

Spectacle en plein air, d’après le livre de Toon Telegen et d’Axel Scheffel, par la Compagnie [budig] Théâtre oblique.

Jeu : Laurent Barthel.

A partir de 4 ans

Sur réservation

mediatheque@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 20

Un facteur bucolique-comique à vélo distribue les lettres que s’écrivent l’ours, l’éléphant, l’escargot, etc. Une plongée dans l’humour, la poésie, le questionnement philosophique et le tourbillon des émotions.

Un spectacle qui donne furieusement envie de lire et d’écrire, prolongé par un atelier d’écriture épistolaire.

Spectacle en plein air, d’après le livre de Toon Telegen et d’Axel Scheffel, par la Compagnie [budig] Théâtre oblique.

Jeu : Laurent Barthel.

A partir de 4 ans

Sur réservation

Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc