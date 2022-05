Spectacle VTT Trial et Freestyle Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Spectacle VTT Trial et Freestyle

2022-07-17 11:00:00 – 2022-07-17 11:30:00

Plateau de la Chaudanne Méribel Centre
Les Allues Savoie Les Allues Venez assister à un show exceptionnel avec trois pilotes professionnels de niveau international. Des figures à plus de 4 mètres de haut, ambiance garantie !

