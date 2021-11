Spectacle VRAI/FAUX Auditorium du Museum de Toulouse, 21 décembre 2021, Toulouse.

Spectacle VRAI/FAUX

le mardi 21 décembre à Auditorium du Museum de Toulouse

VRAI/FAUX est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Le spectacle démarre sur le ton de la conférence scientifique, les illusions d’optiques intriguent et amusent tout en ramenant l’illusion sur le terrain de la rationalité. Mais les expériences psychologiques et les effets magiques deviennent rapidement plus troublants et inquiétants : le mentaliste devine des mots choisis secrètement, révèle des souvenirs et des pensées personnelles du public, prévoit à l’avance les choix d’un spectateur ; le spectacle interroge alors ce qui conditionne nos choix, nos opinions et nos croyances. Des questions adressées avec humour à la fin du spectacle montrent que si le public dans son ensemble a vécu la même expérience, chaque spectateur peut en avoir une perception et une interprétation radicalement différente. Pouvoir paranormal ? Manipulation psychologique ? Ou trucage de prestidigitation ? Une discussion s’engage avec le public et permet d’ouvrir le débat sur des questions plus philosophiques, sociales et politiques. **Avec la Compagnie Le Phalène** _Crédit photo: Cie La Phalène_

Sur inscription à l’accueil le jour même, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Pouvoir paranormal ? Manipulation psychologique ou trucage de prestidigitation ? Un spectacle de magie mentale interactif et théâtral qui bouscule !

Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T16:00:00