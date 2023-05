Spectacle : Voyageur sans valise Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle : Voyageur sans valise Médiathèque Marguerite Yourcenar, 7 juin 2023, Paris. Le mercredi 07 juin 2023

de 15h30 à 16h15

.Tout public. gratuit Inscriptions à partir du 7 mai auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Prêt à partir pour un voyage musical ? Avec quelques chansons, des sons et des mots, nous quittons la banalité du quotidien à destination d’un monde où tout devient possible… Spectacle présenté dans le cadre du Festival « 15 cents

coups », dédié à la jeune création et mis en place par le

Centre des Arts de la Scène. Un spectacle musical débordant d’imaginaire et de

sensibilité où l’on apprend que l’on peut explorer le monde sans quitter la

terre ferme. Et même si la

réalité finit par reprendre le dessus, que le voyage est beau… Durée du spectacle : 45 minutes Mercredi 7 juin 2023 à 15h30 Auditorium (niveau -1) Sur inscription à partir du 7 mai sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

