Nuit des musées Spectacle : Voyages sonores contemplatifs Musée Nicolas Poussin Samedi 14 mai, 19h00, 21h00 Gratuit pour tous les publics

Le Murmure des arbres propose, en deux séances, des voyages sonores contemplatifs autour de l’exposition de gravures des artistes , Madame Noh Jungsuk et de Monsieur Pascal Girard.

« Depuis l’aube des temps l’art nous aide à comprendre notre environnement, nous offrant un chemin vers nous- même et les autres. La méditation poursuit le même but. Allier la méditation à l’art, c’est offrir un chemin plus vaste au spectateur.

« Le Murmure des Arbres » propose deux concerts méditatifs, l’un au son des bols chantants, l’autre au son de la lyre, offrant ainsi un autre support pour contempler les œuvres d’art de Madame Jungsuk Noh et de Monsieur Pascal Girard. »

Mathieu Larcier

Le Murmure des arbres

Le musée Nicolas Poussin retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique à l’activité industrielle du XXe siècle. Il présente également un tableau de Nicolas Poussin, intitulé “Coriolan supplié par sa famille”. Ce chef d’œuvre rappelle les origines andelysiennes du plus grand peintre français du XVIIe siècle, qui a donné son nom au musée.

Bus station at 20 metres Free for all audiences Saturday 14 May, 19:00, 21:00

The Nicolas Poussin Museum traces the history of the city of Andelys from the prehistoric period to the industrial activity of the twentieth century. He also presents a painting by Nicolas Poussin, entitled “Coriolan begged by his family”. This masterpiece recalls the Andelysian origins of the greatest French painter of the seventeenth century, who gave his name to the museum.

Desde los albores de los tiempos el arte nos ayuda a comprender nuestro entorno, ofreciéndonos un camino hacia nosotros mismos y hacia los demás. La meditación persigue el mismo objetivo. Combinar la meditación con el arte es ofrecer un camino más amplio al espectador.

«El Murmullo de los Árboles» propone dos conciertos meditativos, uno al son de los cuencos cantores, el otro al sonido de la lira, ofreciendo así otro soporte para contemplar las obras de arte de Madame Jungsuk Noh y de Monsieur Pascal Girard. »

Mathieu Larcier

El susurro de los árboles

Gratis para todos los públicos Sábado 14 mayo, 19:00, 21:00

