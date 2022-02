Spectacle : Voyages sonores contemplatifs Musée Nicolas Poussin Les Andelys Catégories d’évènement: Eure

« Depuis l’aube des temps l’art nous aide à comprendre notre environnement, nous offrant un chemin vers nous- même et les autres. La méditation poursuit le même but. Allier la méditation à l’art, c’est offrir un chemin plus vaste au spectateur. « Le Murmure des Arbres » propose deux concerts méditatifs, l’un au son des bols chantants, l’autre au son de la lyre, offrant ainsi un autre support pour contempler les œuvres d’art de Madame Junsuk Noh et de Monsieur Pascal Girard. » Mathieu Larcier Le Murmure des arbres

Gratuit pour tous les publics

Le Murmure des arbres propose, en deux séances, des voyages sonores contemplatifs autour de l’exposition de gravures des artistes , Madame Noh Jungsuk et de Monsieur Pascal Girard. Musée Nicolas Poussin Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys Les Andelys Eure

