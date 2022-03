SPECTACLE : “Voyage en Anatolie” Garlin, 19 mars 2022, Garlin.

Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor Garlin

2022-03-19 18:30:00 – 2022-03-20

Garlin Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Poésie, musique et chants avec le trio Daraciye : ” Voyage en Anatolie”.

Les chants, compositions et poèmes slamés de Daracie mêlant les langues kurde, Arménienne, occitane, basque et française… sont une ode puissante à l’amour et à la révolution!

+33 5 59 21 42 25

DARACIYE

Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor Garlin

