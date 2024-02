Spectacle Voyage d’une goutte d’eau Herbitzheim, jeudi 25 avril 2024.

Spectacle Voyage d’une goutte d’eau Herbitzheim Bas-Rhin

« Ô est une petite goutte d’eau qui un beau jour tombe de son nuage.

Sur le chemin jusqu’à la mer elle va rencontrer des personnages hauts en couleur.

¿Dans ce spectacle participatif, l’histoire est parsemée de comptines à gestes où les parents/accompagnants sont invités à chanter avec leurs enfants.

Après le spectacle le bal des bébés peut commencer avec une distribution d’instruments sonores pour tous.

On se lève, on chante, on danse, on rit, on vit !!! »

Bibliothèque de Herbitzheim Festival l’Alsace se (ra)conte Jean-Baptiste Dumont Familles, enfants de 0 à 5 ans Réservation auprès de l’OT – Durée 30′

Tarifs: gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 16:30:00

fin : 2024-04-25

Herbitzheim 67260 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Spectacle Voyage d’une goutte d’eau Herbitzheim a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue