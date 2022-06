Spectacle Voyage dansé, 25 juin 2022, .

Spectacle Voyage dansé

2022-06-25 – 2022-06-25

Dans le cadre de la thématique « D’ici et d’ailleurs, destins croisés à Bischwiller » spectacle de danse des élèves de l’École Municipale des Arts, créé par les enseignantes Muriell Amm-Boruel et Jennifer Mermaz. 150 danseurs de 4 à 70 ans se produiront dans une succession de tableaux qui offriront un voyage autour du globe.

RDV Maison des Associations et de la Culture-Robert Lieb. Gratuit

