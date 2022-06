Spectacle « Vous pouvez embrasser la mariée »

Spectacle « Vous pouvez embrasser la mariée », 28 juillet 2022, . Spectacle « Vous pouvez embrasser la mariée »



2022-07-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-28 21:45:00 21:45:00 Marc et Sophie, en couple depuis sept ans, ont décidé de franchir un cap en se mariant. Le père Augustin sera le maitre de la cérémonie. Mais ce prêtre délirant va transformer la répétition en un chantier de bataille… Vous pouvez embrasser la mariée :

Quand une cérémonie de mariage, orchestrée par un prêtre à la folie communicative, tourne au règlement de comptes entre futurs époux. Marc et Sophie, en couple depuis sept ans, ont décidé de franchir un cap en se mariant. Le père Augustin sera le maitre de la cérémonie. Mais ce prêtre délirant va transformer la répétition en un chantier de bataille… dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville