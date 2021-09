Spectacle “Vous avez dit tacot ?” Cléron, 18 septembre 2021, Cléron.

Spectacle “Vous avez dit tacot ?” 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de Cléron 4, bas de Cléron

Cléron Doubs

Par la compagnie Philetpatt. Commande de Claude Lornet, fondateur et animateur passionné du Musée du Tacot de Cléron durant de longues années, ce spectacle raconte l’arrivée du tacot entre Besançon et le haut-Doubs.

Basé sur des éléments historiques savoureux, il présente la dispute entre un député local, défenseur du tacot, et un curé qui ne voit en ce progrès que la cause possible de nombreuses turpitudes!

Une belle occasion de rire en s’instruisant sur un passé pas si lointain…

theatre.lephilepat@orange.fr https://www.theatre-lephilepat.fr/nous-contacter

