SPECTACLE : VOL D’USAGE Puisserguier, 23 avril 2022, Puisserguier.

SPECTACLE : VOL D’USAGE 2022-04-23 – 2022-04-23

Puisserguier Hérault Puisserguier

EUR 6 12 Comment faire voler un vélo ? C’est de cette question originelle, venue comme une impulsion, qu’est né le spectacle et l’envie de Jean Charmillot et Jérôme Galan de le créer ensemble.

La rencontre du vélo acrobatique et des sangles aériennes semble alors évidente. Ainsi naît une véritable recherche sur l’envol, la précision du déplacement des poids, le rapport au sol, à la pesanteur.

« Une belle gamelle. On lève les yeux, on voit des phares, puis tout va trop vite. Après un accident, quand on retrouve ses esprits, on se souvient de l’incroyable sensation de voler. On se demande si un jour dans notre vie, le sentiment de liberté sera aussi fort que lorsque, planant au-dessus de cette voiture, on aperçoit le regard étonné et inquiet du chauffeur distrait, vous regardant, abasourdi, passer au-dessus de son toit ouvrant. C’est l’histoire d’une quête banale, d’un homme qui après être sorti de chez lui son vélo à la main, s’est mis à essayer de voler. Ou quelque chose comme ça…»

Par la Cie la Quotidienne

Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 mn

Cirque sous chapiteau

Comment faire voler un vélo ? C’est de cette question originelle, venue comme une impulsion, qu’est né le spectacle et l’envie de Jean Charmillot et Jérôme Galan de le créer ensemble.

La rencontre du vélo acrobatique et des sangles aériennes semble alors évidente. Ainsi naît une véritable recherche sur l’envol, la précision du déplacement des poids, le rapport au sol, à la pesanteur.

« Une belle gamelle. On lève les yeux, on voit des phares, puis tout va trop vite. Après un accident, quand on retrouve ses esprits, on se souvient de l’incroyable sensation de voler. On se demande si un jour dans notre vie, le sentiment de liberté sera aussi fort que lorsque, planant au-dessus de cette voiture, on aperçoit le regard étonné et inquiet du chauffeur distrait, vous regardant, abasourdi, passer au-dessus de son toit ouvrant. C’est l’histoire d’une quête banale, d’un homme qui après être sorti de chez lui son vélo à la main, s’est mis à essayer de voler. Ou quelque chose comme ça…»

Par la Cie la Quotidienne

Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 mn

dernière mise à jour : 2021-10-01 par