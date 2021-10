Isigny-le-Buat L'Ilot (médiathèque,RAM...) Isigny-le-Buat, Manche [Spectacle] Voix d’eaux L’Ilot (médiathèque,RAM…) Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Manche

L’Ilot (médiathèque, RAM…), le vendredi 15 octobre à 20:00

Claire Garrigue a toujours aimé se ressourcer au chant des ruisseaux et Emmanuel Ricard a toujours eu un vrai plaisir à jouer avec l’eau. Alors en rencontrant Mathilde Loisel et ses gravures de ciel et d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure pour vous faire naviguer au fil des contes .

Sur réservation

De Claire Garrigue, Emmanuel Ricard et Mathilde Loisel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T21:00:00

