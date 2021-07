Spectacle : Vive le sport…et ses petits secrets Nevers, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Nevers.

Spectacle : Vive le sport…et ses petits secrets 2021-09-09 20:00:00 – 2021-09-09 Théâtre Municipal Place des Reines de Pologne

Nevers Nièvre

31 31 EUR Le parcours exceptionnel du journaliste Gérard Holtz lui a permis de rencontrer nombre de professionnels du sport. Il en a gardé durant sa longue carrière des photos, un ballon, des lettres, une raquette, un vélo, une casquette… Et surtout des souvenirs !

Ce passionné de sport et conteur né nous promène dans les coulisses des grands champions. Une sorte de mille et une nuit du sport, un conte qui nous offre une lecture intime des plus grands héros où Gérard Holtz se fera tour à tour conteur puis personnage de ces incroyables aventures. Un spectacle de passionnés à ne pas manquer !

Rendez vous au Théâtre Municipal à 20h.

Billetterie sur culture.nevers.fr.

Ouverture de la billetterie le 1er septembre à 10h.

