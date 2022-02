Spectacle – Vivarium Rosheim, 8 mars 2022, Rosheim.

Spectacle – Vivarium Rosheim

2022-03-08 19:00:00 – 2022-03-08 20:30:00

Rosheim Bas-Rhin

Mis en scène et interprété par Fred Cacheux, adapté du roman Gros-Câlin de Romain Gary, Vivarium aborde les thématiques de l’écrivain double, de la métamorphose, de la solitude, et trouve son écho dans le contexte sanitaire actuel. Avec ce spectacle décalé, Fred Cacheux souhaite retrouver le public et contribuer à l’enivrante reprise de la vie culturelle.

+33 3 88 49 25 00

