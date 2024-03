Spectacle Vivants, habiter la terre Preuschdorf, dimanche 22 septembre 2024.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] ‘Vivants!’ est une promenade en espaces verts au cours de laquelle le public rencontre des histoires d’habitants, des questionnements scientifiques, de la danse sur la thématique du vivant. Prévoir des vêtements adéquats en fonction de la météo.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Vivants/habiter la terre est issue de réflexions et de témoignages sur nos relations au vivant. Perrine Maurin est partie enquêter auprès d’habitant.es, de professionnel.les et de chercheur.ses pour qui le vivant est au centre de leur existence. Elle en tire des portraits et des histoires qui sont rejoués dans cette création collective imaginée pour et par 6 danseur.ses/comédien.nes. Pensé pour les espaces verts, Vivants, habiter la terre se situe entre la promenade, l’expérience immersive, la poésie dansée et le témoignage. C’est une invitation à la contemplation, une bulle qui apaise et qui interroge. Ce spectacle s’adapte aux spécificités de chaque espace, et valorise le rapport à la T(t)erre. Il s’inscrit pleinement dans les problématiques environnementales actuelles. 0 EUR.

Début : 2024-09-22 15:00:00

fin : 2024-09-22

Rue Hattenweg

Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

