Spectacle « Vivant » Sérent, dimanche 22 septembre 2024.

Spectacle « Vivant » Sérent Morbihan

Spectacle » Vivant » par la compagnie « A travers champs »

Au pied des arbres, bercés par la quiétude des maîtres du temps, les spectateurs sont invités à suivre une pensée vivifiante qui se balade entre la parole et le chant. Les mots et la voix d’Annick Cesbron, la musique et les notes d’Etienne Boisdron font vibrer la conscience de la vie dans nos chairs en toute simplicité, dans l’intensité de l’instant présent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 18:00:00

fin : 2024-09-22

Lieu-dit Launay Grippon

Sérent 56460 Morbihan Bretagne

L’événement Spectacle « Vivant » Sérent a été mis à jour le 2024-03-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande