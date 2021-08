Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac Spectacle vivant // Rêves Party avec la Troupe des Rêveurs New World Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Spectacle vivant // Rêves Party avec la Troupe des Rêveurs New World Putanges-le-Lac, 20 août 2021, Putanges-le-Lac. Spectacle vivant // Rêves Party avec la Troupe des Rêveurs New World 2021-08-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-20 21:00:00 21:00:00 Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie

Venez faire une balade artistique autour du [K] Rabo… Les Rêveurs New World arrivent chez nous ! La troupe rassemble des artistes de diverses disciplines : danseurs, chanteurs, conteurs, musiciens, comédiens, poètes, marionnettistes, slameurs… Ils viendront présenter des solos et des duos d'une durée de 7 à 10 min dans des endroits du village de Rabodanges et au [K] Rabo pour aller à votre rencontre et vous emmener dans des univers à la fois incroyables et totalement différents… © Crédit Photo : François Massot

+33 7 50 28 08 33

dernière mise à jour : 2021-08-05 par OT DU PAYS DE PUTANGES

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie Ville Putanges-le-Lac lieuville 48.80075#-0.283