Spectacle vivant et langue de signes puis chasse aux œufs Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle vivant et langue de signes puis chasse aux œufs Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité, 23 avril 2022, Paris. Spectacle vivant et langue de signes puis chasse aux œufs

Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité, le samedi 23 avril à 15:00

Retrouvez les artistes de Bamboch Lakay, en partenariat avec Haï Lylyne à l’occasion d’un évènement culturel autour de « Dis-moi dix mots ». Partagez en regardant et en écoutant des animations artistques , sous forme de joutes oratoires, méli-mélo de contes et poèmes. Nos artistes vous feront vivre un moment convivial d’animations ludiques et musicales, autour de dix mots choisis par les partenaires francophones , qui sera suivi d’une chasse aux oeufs pour les enfants. Nous vous attendons nombreux. Dis-moi Dix mots Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité 19 avenue de la porte Brunet 75019 Paris Paris Quartier d’Amérique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité Adresse 19 avenue de la porte Brunet 75019 Paris Ville Paris lieuville Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité Paris

Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle vivant et langue de signes puis chasse aux œufs Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité 2022-04-23 was last modified: by Spectacle vivant et langue de signes puis chasse aux œufs Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité 23 avril 2022 Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité Paris Paris

Paris