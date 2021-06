Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Spectacle Vivant dans votre Jardin : Les P’tits Grailleurs et Arthur Naudin Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Spectacle Vivant dans votre Jardin : Les P’tits Grailleurs et Arthur Naudin Bazouges-la-Pérouse, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bazouges-la-Pérouse. Spectacle Vivant dans votre Jardin : Les P’tits Grailleurs et Arthur Naudin 2021-07-10 – 2021-07-10

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Soirée Pique-Nique/Apéro Concert.

Apportez vos paniers repas.

Buvette/Desserts sur place.

Respectons les gestes barrières ( masques, gel, distanciation).

Moment de solidarité avec les artistes.

P.A.F 5€ + chapeau entièrement reversés aux artistes. +33 6 01 17 62 46 Soirée Pique-Nique/Apéro Concert.

Apportez vos paniers repas.

Buvette/Desserts sur place.

Respectons les gestes barrières ( masques, gel, distanciation).

Moment de solidarité avec les artistes.

P.A.F 5€ + chapeau entièrement reversés aux artistes. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville 48.43045#-1.57724