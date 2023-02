SPECTACLE VIVANT : CONSEIL DE CLASSE Salle des fêtes Corcieux Corcieux Catégories d’Évènement: Corcieux

Par la compagnie La Gueule Ouverte.

Un professeur est seul dans une salle de classe. À l’abri des regards et des oreilles, c’est l’occasion pour lui de dire à ses élèves ce qu’on ne risque jamais de leur dire.

Filant avec poésie la métaphore du dompteur de fauves, la salle de classe se transforme progressivement en véritable chapiteau de cirque. Conseil de classe offre un regard neuf et sincère sur la figure pourtant si familière du professeur. Écrit et Interprété par Geoffrey Rouge-Carrasat. Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Corcieux

