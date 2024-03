Spectacle visuel et musical Les 4 saisons d’Inuk Semaine nationale de la petite enfance Salle des fêtes Audenge, mercredi 20 mars 2024.

Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la Ville d’Audenge vous invite à découvrir le spectacle visuel et musical Les 4 saisons d’Inuk de la compagnie Les passagers du vent le mercredi 20 mars à 10h en salle des fêtes de la Mairie.

Sur les pas du jeune INUK, vous découvrirez avec lui, comme pour la première fois, la danse des feuilles en automne, le clapotis de l’eau, la force de l’orage, le vert du printemps, la douceur du sable chaud… Un voyage en 4 saisons, de la naissance du printemps au sommeil de l’hiver.

Sur le plateau, un artiste circassien et une musicienne multi-instrumentiste vous invitent à un spectacle onirique et poétique.

Magie, jonglages, contes et musiques du monde.

Organisé par le Relais Petite Enfance

Gratuit et ouvert à tous

Renseignements 05 56 03 39 09 ou multiaccueil@mairie-audenge.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

