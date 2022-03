Spectacle : visitez le musée en musique ! Maison des Dentelles Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Spectacle : visitez le musée en musique ! Maison des Dentelles, 14 mai 2022, Argentan. Spectacle : visitez le musée en musique !

Maison des Dentelles, le samedi 14 mai à 20:00 Visitez le musée au rythme des chansons et musiques mettant à l’honneur les femmes et les dentelles d’Argentan, interprétées par le Conservatoire de Musique d’Argentan. Représentations à 21h et à 22h. Maison des Dentelles 34 rue de la Noé, 61200 Argentan Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Maison des Dentelles Adresse 34 rue de la Noé, 61200 Argentan Ville Argentan lieuville Maison des Dentelles Argentan Departement Orne

Maison des Dentelles Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Spectacle : visitez le musée en musique ! Maison des Dentelles 2022-05-14 was last modified: by Spectacle : visitez le musée en musique ! Maison des Dentelles Maison des Dentelles 14 mai 2022 argentan Maison des Dentelles Argentan

Argentan Orne