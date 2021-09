La Rochelle Musée maritime Charente-Maritime, La Rochelle Spectacle : Visites criées ! Musée maritime La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Spectacle : Visites criées ! Musée maritime, 18 septembre 2021, La Rochelle. Spectacle : Visites criées !

le samedi 18 septembre à Musée maritime

### Depuis la passerelle de l’Angoumois, notre « Crieur Maritime » vous invite à une découverte atypique du Musée Maritime… Mille et une années d’histoire en quelques poignées de minutes. Et en bonus, il clamera les messages que vous aurez déposés à son intention : déclaration d’amour, préservation des océans, listes de courses, il portera tout !

Gratuit. Entrée libre.

Depuis la passerelle de l’Angoumois, notre « Crieur Maritime » vous invite à une découverte atypique du Musée Maritime… Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle Tasdon Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Musée maritime Adresse Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Musée maritime La Rochelle