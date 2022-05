SPECTACLE | Visite improvisée du musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Les « Cipitrons », compagnie de théâtre d'improvisation, en partenariat avec le musée Alexandre Dumas, vous invitent à (re)découvrir le musée le samedi 14 mai 2022 pour la Nuit des musées ! Le musée vous propose une visite insolite de ses collections pleine de surprises improvisées en compagnie d'Alexandre Dumas, de ses amis et personnages ! Laissez-vous guider par des comédiens costumés qui créeront à l'aide des collections du musée une balade dans l'Histoire. Êtes-vous certain de bien connaître l'illustre et son œuvre ? • À partir de 7 ans • Tarif : entrée libre • Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr • Créneaux de visite disponibles (maximum 8 personnes par groupe) : 18h – 18h40 – 19h20 – 20h – 20h40 – 21h20 – 22h

