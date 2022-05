SPECTACLE | Visite improvisée du musée Alexandre Dumas Musée Alexandre Dumas, 14 mai 2022 18:00, Villers-Cotterêts.

Venez (re)découvrir le musée à travers une visite inattendue !

Les « Cipitrons », compagnie de théâtre d’improvisation, en partenariat avec le musée Alexandre Dumas, vous invitent à (re)découvrir le musée le samedi 14 mai 2022 pour la Nuit des musées !

Le musée vous propose une visite insolite de ses collections pleine de surprises improvisées en compagnie d’Alexandre Dumas, de ses amis et personnages ! Laissez-vous guider par des comédiens costumés qui créeront à l’aide des collections du musée une balade dans l’Histoire.

Êtes-vous certain de bien connaître l’illustre et son œuvre ?

• **À partir de 7 ans**

• **Tarif :** entrée libre

• **Réservation obligatoire** au 03 23 96 23 30 et à [musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr](mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr)

• **Créneaux de visite disponibles (maximum 8 personnes par groupe) :** 18h – 18h40 – 19h20 – 20h – 20h40 – 21h20 – 22h

Les collections permanentes évoquent la vie et l’œuvre des trois Dumas : le général de la République, son fils Alexandre né à Villers-Cotterêts dit Dumas père et son petit-fils appelé Dumas fils.

à 1h de Paris à 20 mn de Soissons N2 sortie Villers-Cotterêts centre ville

in 1 h Paris time in 20 mn from taken(brought) out Soissons N2 Villers-Cotterêts city centre Free entrance, on reservation only Saturday 14 May, 18:00

The permanent collections evoke life and work of Dumas: the general of the Republic, his son Alexandre born in thought Villers-Cotterêts Dumas father and his grandson called Dumas son.

Los «Cipitrons», compañía de teatro de improvisación, en colaboración con el museo Alexandre Dumas, le invitan a (re)descubrir el museo el sábado 14 de mayo de 2022 para la Noche de los museos!

¡El museo le propone una visita insólita de sus colecciones llena de sorpresas improvisadas en compañía de Alexandre Dumas, de sus amigos y personajes! Déjese guiar por comediantes disfrazados que crearán con la ayuda de las colecciones del museo un paseo por la historia.

¿Está seguro de conocer bien al ilustre y su obra?

• A partir de los 7 años

• Tarifa: entrada libre

• Reserva obligatoria a 03 23 96 23 30 y a musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

• Franjas horarias disponibles (máximo 8 personas por grupo): 18h – 18h40 – 19h20 – 20h – 20h40 – 21h20 – 22h

Entrada libre, previa reserva Sábado 14 mayo, 18:00

24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts 02600 Villers-Cotterêts Hauts-de-France