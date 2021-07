Spectacle « Visite imaginaire » au Forum des Sciences Forum des sciences, 29 août 2021-29 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle « Visite imaginaire » au Forum des Sciences

le dimanche 29 août à Forum des sciences

**Dimanche 29 août 2021 à 14h30 et 16h, venez découvrir l’exposition du Forum des Sciences accompagné par deux comédiens-improvisateurs qui vous raconteront tout… et même plus, avec leur imagination et leur humour déjanté !.** L’exposition prendra vie de manière imprévisible sous les regards étonnés des spectateurs et pour leur plus grand plaisir. Avec la « Ligue d’Impro Marcq »

Dimanche 29 août 2021 à 14h30 et 16h, venez découvrir l’exposition du Forum des Sciences accompagné par deux comédiens-improvisateurs qui vous raconteront tout… et

Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T14:30:00 2021-08-29T15:30:00;2021-08-29T16:00:00 2021-08-29T17:00:00