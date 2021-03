Molenbeek-Saint-Jean Wallonie-Bruxelles international (WBI) Molenbeek-Saint-Jean Spectacle virtuel « L’appel d’air » Wallonie-Bruxelles international (WBI) Molenbeek-Saint-Jean Catégorie d’évènement: Molenbeek-Saint-Jean

« L’appel d’air » « L’appel d’air », un spectacle virtuel dédié à la Francophonie. Bruno Coppens, accompagné de Alf (DJ) et de Pso Man (dessinateur muraliste), vous emmène dans un voyage au cœur de la diversité culturelle francophone. Au programme : Cirque de création : Cie Ivoire Cirque Décalé (Côte d’Ivoire) Humour : Thomas Wiesel (Suisse) Danse : Serge Aimé Coulibaly, Cie Faso Danse Théâtre (Burkina Faso) Cinéma : Hinde Boujemaa (Tunisie – Belgique) Slam : Steve Gagnon (Canada Québec) Rumba : Pr André Yoka Lye Mudaba (République Démocratique du Congo) Une initiative de Wallonie-Bruxelles International en partenariat avec la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès de l’U.E., pour fêter de manière inédite la « Journée internationale de la Francophonie » célébrée le 20 mars de chaque année.

Accessible sur Viméo et Facebook (site de WBI)

