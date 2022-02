Spectacle “Vies” Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle "Vies" Centre Paris Anim' La Jonquière, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 23 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h20

payant

La Compagnie Définitivement Bonsoir voyage de tranche de vie en tranche de vie nous invitant à découvrir des êtres tous plus esseulés les uns que les autres. Des vies qui s'entremêlent. Des solitudes qui se rencontrent et s'abandonnent. Un présentateur qui tremble. Un clown blanc aux allures de technicien de plateau. Des tableaux liés par un étonnant présentateur seul, lui aussi. Tout ça mené́ à la baguette par un étrange chef d'orchestre : le clown blanc, technicien de plateau hors de tout et maître de tout, seul. Aussi. Assistanat à la mise en scène : Melissa Sil'Hocine Jeu : Pauline Baron, Yanis Boudjenane, Hugo Fizames, Mounir Harfaoui, Emmanuel Katim, Baptiste Martinez, Théo Mura, Farah Naamoune, Lou Reggiani Graphiste : Léna Jeanne-Marquise Centre Paris Anim' La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org

2022-03-23T20:00:00+01:00_2022-03-23T21:20:00+01:00;2022-03-24T20:00:00+01:00_2022-03-24T21:20:00+01:00;2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T21:20:00+01:00

Lieu Centre Paris Anim' La Jonquière Adresse 88, rue de La Jonquière Ville Paris

Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

