2022-11-19 – 2022-11-19

Alcide et Henriette, jeunes mariés provinciaux, sont brusquement séparés par le départ d’Alcide pour le front. Leur tendre insouciance se heurte rapidement à la réalité de la guerre, et ils découvrent la solitude, l’angoisse, la faim, le froid, la crasse, les errances de l’Etat-major et la cruauté des armes nouvelles. Soucieuse de comprendre la guerre vécue par son mari, Henriette va s’engager comme infirmière bénévole pour se confronter à son tour à l’atrocité de la guerre. Aidés par une mise en scène rompant avec les codes du simple échange épistolaire, deux comédiens entrainent les spectateurs dans un tourbillon d’émotions à travers le quotidien d’un couple pris dans la tourmente de la guerre, marqué jusqu’au bout par un amour indéfectible tandis que la mort prend peu à peu le pas sur la vie… A partir de 12ans

Par la Cie Eutrapelia – Compagnie de spectacles historiques. Le décor a été récompensé par le Festival des Professionnels du Spectacle Historique « Fou d’Histoire » de Pontoise par le prix « Grand Coup de Coeur ».

+33 3 22 29 62 33

