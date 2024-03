Spectacle « Vie de Cirque » Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, samedi 23 mars 2024.

C’est la fin du spectacle, les artistes saluent leur public sous un tonnerre d’applaudissements. Le show est un succès ! …Et maintenant, voulez-vous que nous prolongions l’aventure ensemble ? Souhaitez-vous connaître tous les secrets de ce monde itinérant ?

Alors accrochez-vous, nous vous embarquons dans notre vie de cirque !

Découvrez tout ce qui se passe entre le final d’un spectacle et la représentation suivante dans la nouvelle ville. Entre prouesses circassiennes, poésie, humour et créativité, vous verrez les convois du cirque se mettre en route, le montage et démontage du chapiteau, l’affichage, les artistes en répétition, les temps conviviaux, les moments de doutes et surtout de rêves ! Bienvenue dans notre vie de cirque, ça va déménager ! 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23

Terrain de tennis

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@compagnietempo.com

