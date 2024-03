Spectacle vidéo « La fenêtre aux oiseaux » par le Théâtre de l’Échappée Belle Rampoux, lundi 11 mars 2024.

Cette soirée de spectacle vidéo « La fenêtre aux oiseaux » vous est proposée par l’association « Los Barjacaires ».

Le théâtre de l’Echappée Belle vous contera les recettes de Mamie Bex, d’après l’ouvrage de Laure Bex « Souvenirs et cuisine de Mamie de Py ».

Py c’est le royaume de Mamie, Elle est née et a vécu plus de 80 ans dans ce petit hameau de Loubressac….

Après ce clin d’oeil à nos souvenirs, place à l’apéro et au traditionnel repas

Suivi du bal trad. animé par Los Barjacaires

Réservation repas 05 65 41 53 21 1414 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 18:00:00

fin : 2024-03-11

Salle L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie

