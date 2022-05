SPECTACLE VESTIGES PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné, 14 juillet 2022, Gétigné.

SPECTACLE VESTIGES PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné

2022-07-14 18:30:00 – 2022-07-15 19:10:00 Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné

À mi-chemin entre danse et cirque, ce spectacle poétique conjugue l’exploration du mouvement, de la matière et des sons pour nous emporter dans un envoûtant tourbillon. Satchie Noro s’applique depuis toujours à débusquer les sonorités qui distillent en elle les murmures nécessaires à son engagement dans les arts du mouvement. Cette pièce explore ce qui tourne, circule, s’arrondit, s’entortille, et s’emmêle, ce que fabrique la rotation avec un corps et ce que le corps fabrique comme rotation, ce qui s’enroule du lointain, ce qui s’échappe de la mémoire sous l’effet d’une force concentrique. /// Spectacle gratuit – Durée : 35 min /// Jeudi 14 et Vendredi 15 juillet à 18h30

La Cie Furinkaï propose le spectacle VeStiges le jeudi 14 et vendredi 15 juillet à 18h30 au domaine de la Garenne Lemot

contact@furinkai.com

Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné

