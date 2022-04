Spectacle : “Vestiaire” Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle : “Vestiaire” Médiathèque Jean-Pierre Melville, 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 23 juin 2022

de 17h00 à 18h00

Le jeudi 23 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit Entrée libre

A l’occasion de la Journée olympique et paralympique, la Médiathèque Jean-Pierre Melville vous propose d’assister au spectacle “Vestiaire”, qui vous plonge dans la tête d’une coureuse cycliste au cours de trois représentations, à 16h, 17h et 18h. A l’intérieur d’un vestiaire, les spectateurs assistent, de l’autre côté du miroir, à la vie d’une athlète, une coureuse de 800 mètres : ses entraînements, ses succès, ses défaites, ses gestes, ses idoles, ses grigris, son quotidien et ses doutes. Ce qui est habituellement hors champs devient ici visible. Avec Sabrina Manach et Candice Picaud, mise en scène de Guillaume Lecamus. Un spectacle de la compagnie Morbus théâtre, sur une commande du théâtre Mouffetard. Entrée libre, trois représentations : à 16h, 17h et 18h, au rez-de-chaussée de la Médiathèque. Dans le cadre de cette Journée olympique et paralympique, la Médiathèque Jean-Pierre Melville accueille également une rencontre “Regards croisés sur le cyclisme” Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville

