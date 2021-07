La Courneuve Houdremont La Courneuve, Seine-Saint-Denis Spectacle Vestiaire Houdremont La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

Seine-Saint-Denis

Spectacle Vestiaire Houdremont, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La Courneuve. Spectacle Vestiaire

du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet à Houdremont

Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’une athlète de 800 m avant une importante compétition ? Ce qui est habituellement caché est ici rendu visible. Dans le vestiaire : concentration, mémoire, angoisse, rage, désir de liberté. Par extension : la vie. Une vie vue à travers une vitre, comme de l’autre côté d’un miroir, mais aussi par les yeux d’une marionnette, double de la sportive. Comme un écho poétique et politique. _Conception / Mise en scène : Guillaume Lecamus_ Spectacle Vestiaire sur les façades du théâtre Houdremont Houdremont 11 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T21:30:00;2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T21:30:00

