Spectacle : Véronique Dicaire – Showgirl Tour Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Spectacle : Véronique Dicaire – Showgirl Tour Montélimar, 18 mai 2022, Montélimar. Spectacle : Véronique Dicaire – Showgirl Tour Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

2022-05-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-18 23:00:00 23:00:00 Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789

Montélimar Drôme Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a su charmer le public et même le rendre accro ! Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un tout nouveau spectacle Showgirl Tour, encore plus fou et toujours aussi bluffant. info@montelimar-tourisme.com +33 4 75 01 00 20 Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Ville Montélimar lieuville Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Spectacle : Véronique Dicaire – Showgirl Tour Montélimar 2022-05-18 was last modified: by Spectacle : Véronique Dicaire – Showgirl Tour Montélimar Montélimar 18 mai 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme