Spectacle – Vernissage « Loreak, des fleurs sur leur chemin » Saint-Palais, 10 juin 2022, Saint-Palais.

Spectacle – Vernissage « Loreak, des fleurs sur leur chemin » Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

2022-06-10 15:00:00 – 2022-06-10 Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Les artistes, c’est-à-dire les résidents et les professionnels du F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) ETXEA d’Anglet montent sur scène, et présentent le travail artistique effectué depuis plus d’une année, sous forme de performances artistiques au public. Ainsi, des lectures de poèmes écrits et crées par eux-mêmes, un paysage sonore vocal, des danses, des morceaux de musique… vont être interprétés, joués et donnés par eux. En collaboration avec la Compagnie KIRIBIL

Pass selon réglementation en vigueur.

Les artistes, c’est-à-dire les résidents et les professionnels du F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) ETXEA d’Anglet montent sur scène, et présentent le travail artistique effectué depuis plus d’une année, sous forme de performances artistiques au public. Ainsi, des lectures de poèmes écrits et crées par eux-mêmes, un paysage sonore vocal, des danses, des morceaux de musique… vont être interprétés, joués et donnés par eux. En collaboration avec la Compagnie KIRIBIL

Pass selon réglementation en vigueur.

+33 5 59 65 56 80

Les artistes, c’est-à-dire les résidents et les professionnels du F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) ETXEA d’Anglet montent sur scène, et présentent le travail artistique effectué depuis plus d’une année, sous forme de performances artistiques au public. Ainsi, des lectures de poèmes écrits et crées par eux-mêmes, un paysage sonore vocal, des danses, des morceaux de musique… vont être interprétés, joués et donnés par eux. En collaboration avec la Compagnie KIRIBIL

Pass selon réglementation en vigueur.

OTPB

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-23 par